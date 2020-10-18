تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة القدم، صوب المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والرجاء، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

ويغيب عن الزمالك، كلا من، فرجاني ساسي لإصابته بفيروس كورونا، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي، وشيكابالا، لإصابات مختلفة.

ومن المتوقع أن يدخل باتشيكو مدرب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفي محمد، كابونجو كاسونجو

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