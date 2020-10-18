ممثلة روسية تفوز بجائزة في مهرجان "كان" للمسلسلات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
نالت الممثلة الروسية ، بولينا ماكسيموفا، جائزة مهرجان Canneseries السينمائي للمسلسلات التلفزيونية لقاء أداء أفضل دور في مسلسل" 257 سببا للعيش" التلفزيوني.

وجاء في بيان نشره موقع "ستارت" الإلكتروني الروسي أن، بولينا ماكسيموفا، فازت بجائزة بفئة Best performance للمهرجان لأدائها دور، جينيا كوروتكوفا، في الموسم الأول لمسلسل " 257 سببا للعيش" التلفزيوني .

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن برنامج المهرجان يتضمن 5 فئات وهي "أفضل" مسلسل"، أفضل موسيقى"، "أفضل سيناريو"، "أفضل فريق للممثلين"، "أفضل دور".

وشارك في تصوير المسلسل التلفزيوني الروسي إلى جانب ، بولينا ماكسيموفا الممثلون الروس، يغور كوريشكوف، آنا نيفسكايا، سيرغي غودين وغيرهم.

ويروي المسلسل التلفزيوني قصة امرأة تعافت من المرض الخطير وتسعى إلى تحقيق أمنيات منشودة لم تحققها قبل الإصابة بالمرض.

يذكر أن المسلسل سيعرض في نوفمبر المقبل على الإنترنت الروسي.

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:48 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

11:57 م

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي