رسمياً.. مباراة العودة بين الأهلي والوداد على ستاد القاهرة الدولي













حقق الأهلي فوزاً غالياً على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

سجل هدفي الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بينما أضاف على معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي تلقى خطاباً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة العودة بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، مساء الجمعة 23 أكتوبر.



