موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يحل نادى ريال مدريد ضيفا ثقيلا يوم السبت المقبل على نظيره برشلونة فى كلاسيكو الأرض ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



