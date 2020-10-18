موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
علي ماهر حلمي
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يحل نادى ريال مدريد ضيفا ثقيلا يوم السبت المقبل على نظيره برشلونة فى كلاسيكو الأرض ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن ريال مدريد تعرض لهزيمة أمام قادش بنتيجة هدف مقابل لاشئ وهي نفس النتيجة التي تعرض لها برشلونة أمام خيتافي فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
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