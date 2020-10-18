مفاجأة.. تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بديل الدولي التونسى فرجانى ساسى خلال مواجهة الذهاب أمام الرجاء المغربى، المقرر لها اليوم الأحد، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.


وسيواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء غدا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر على ملعب إستاد القاهرة الدولي.



وتأكد غياب فرجانى ساسى، لاعب وسط الفارس الابيض، عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب التونسي الأخير، وخضوعه لعزل منزلى بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.




وقد قرر باتشيكو تجهيز أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، للمشاركة فى وسط الملعب بدلا من الجناح خلال المباراة المنتظره.



وشارك أحمد سيد زيزو فى هذا المركز خلال لقاء بيراميدز فى مسابقة الدورى، والتى حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز على الفريق السماوى.

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