البلتاجي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الوداد أمام الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق الوداد البيضاوي أمام النادي الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رضا البلتاجي أنه يلتمس للحكم سيكازوي قدرا من العذر في احتساب ركلة جزاء للوداد أمام الأهلي.

وأشار البلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه  لا يشك في ذمة سيكازوي خلال إدارته للقاء الأهلي والوداد اليوم.

وتابع أن ركلة جزاء الوداد أمام الأهلي غير صحيحة وقرار خاطيء من حكم المباراة مؤكدا أنه لم يكن مقصودا من الحكم.

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