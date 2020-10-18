جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب خسارة برشلونة من خيتافي









استطاع نادي خيتافي الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي خيتافي إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي برشلونة عند 7 نقاط ليتواجد في المركز التاسع.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب المباراة:





– ريال مدريد 10 نقاط





2 – خيتافي 10 نقاط





3 – قادش 10 نقاط





4 – غرناطة 10 نقاط





5 – ريال بيتيس 9 نقاط





6 – أتلتيكو مدريد 8 نقاط





7 – ريال سوسيداد 8 نقاط





8 – فياريال 8 نقاط





9 – برشلونة 7 نقاط





10 – إشبيلية 7 نقاط





11 – فالنسيا 7 نقاط





12 – أوساسونا 6 نقاط





13 – سيلتا فيجو 5 نقاط





14 – إيبار 4 نقاط





15 – هويسكا 4 نقاط





16 – إلتشي 4 نقاط





17 – ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط





18 – ليفانتي 3 نقاط





19 – أتلتيك بيلباو 3 نقاط



