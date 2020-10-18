"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، على إقناع إمام بوزارة الأوقاف الفنان بهاء سلطان ترك الغناء، والاتجاه نحو الإنشاد الديني، قائلًا:"تم إحالته إلى التحقيق، لأن ما حدث رعونة ومراهقة شبابية من أمام شاب في مكتمل عمره".



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن الإمام انبهر من وجود الفنان بهاء سلطان معه في المسجد، وعندما تحدث "سلطان" مع الإمام في بعض الأحاديث الخاصة، أفشى هذه الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر لا يصح.



ولفت، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة ستحقق مع هذا الإمام غدًا، وستعمل على تقويمه حتى لا يلجأ إلى طريق خاطئ.



أزمة بهاء سلطان

استمرت الأزمة بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، وذلك على الرغم من إعلان "سلطان" عن إلغاء عقده مع "محروس".



ورفض لبهاء سلطان 4 أغاني من ألبومه "سيجارة"، من قبل نقابة الموسيقية برئاسة هاني شاكر ويرجع السبب في ذلك إلى وجود مقاطع مكررة.



وجاء إنذار لبهاء سلطان، على إعادة أغانيه التي يوجد بها عيوب، وكان كالآتي: "ورد من المنذر إليه إنذار على يد محضر موجه منه للطالب بصفته تضمن متنه التنبيه على الطالب بتحديد مدة ثلاثين يومًا، تبدأ من 1102020، وتنتهي في 30102020، لإعادة غناء الأغاني التي قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة بإلزام المنذر إليه الأول بإعادة غنائها".

