"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
الشيخ وبهاء سلطان
الشيخ وبهاء سلطان
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، على إقناع إمام بوزارة الأوقاف الفنان بهاء سلطان ترك الغناء، والاتجاه نحو الإنشاد الديني، قائلًا:"تم إحالته إلى التحقيق، لأن ما حدث رعونة ومراهقة شبابية من أمام شاب في مكتمل عمره".

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن الإمام انبهر من وجود الفنان بهاء سلطان معه في المسجد، وعندما تحدث "سلطان" مع الإمام في بعض الأحاديث الخاصة، أفشى هذه الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر لا يصح.

ولفت، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة ستحقق مع هذا الإمام غدًا، وستعمل على تقويمه حتى لا يلجأ إلى طريق خاطئ.

أزمة بهاء سلطان
استمرت الأزمة بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، وذلك على الرغم من إعلان "سلطان" عن إلغاء عقده مع "محروس".

ورفض لبهاء سلطان 4 أغاني من ألبومه "سيجارة"، من قبل نقابة الموسيقية برئاسة هاني شاكر ويرجع السبب في ذلك إلى وجود مقاطع مكررة.

وجاء إنذار لبهاء سلطان، على إعادة أغانيه التي يوجد بها عيوب، وكان كالآتي: "ورد من المنذر إليه إنذار على يد محضر موجه منه للطالب بصفته تضمن متنه التنبيه على الطالب بتحديد مدة ثلاثين يومًا، تبدأ من 1102020، وتنتهي في 30102020، لإعادة غناء الأغاني التي قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة بإلزام المنذر إليه الأول بإعادة غنائها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسجد بوابة الفجر بهاء سلطان الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يدعم لاعبي الرجاء قبل مواجهة الأبيض في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 18 ساعة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأوقاف" ترد على فيديو الرقص داخل مسجد في الدقهلية

الأوقاف: رفع الأصوات بالمساجد أكثر مما يحتاجه السامع "رعونة"

في يوم مولده.. شائعات لاحقت بهاء سلطان طيلة مشواره الفني

التفاصيل الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وأسباب منعه من الغناء

عاجل.. نصر محروس يكشف تطورات جديدة في أزمته مع بهاء سلطان

نصر محروس يكشف حقيقة احتكاره بهاء سلطان فنيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:48 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

07:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي