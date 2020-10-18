عماد متعب يحذر الأهلي رغم الفوز على الوداد

عماد متعب يحذر الأهلي رغم الفوز على الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
رقية صلاح
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تحدث عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عن فوز المارد الأحمر على الوداد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال متعب في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" استطاع موسيماني التعامل مع اللاعبين بدنيا بشكل رائع، وظهرت القوة البدنيه للأهلي اليوم وكان أفضل من الوداد".
وأضاف:"مكسب مستحق للأحمر والجميع سيفرح بالمكسب وكل شئ، فزنا على فريق كبير لكن يجب غلق هذه الصفحة لأن الفرق الكبيرة لا تفقد الأمل والوداد لها تاريخ إفريقي عظيم".
وتابع:" فرض الأهلي فرض أسلوبه في المباراة على الوداد وهذا أعطاه الأفضلية والمكسب ويعود للمدرب".
وواصل:"احذر الأهلي فالتأهل لم يحسم بعد رغم الفوز بأريحية ع الوداد في المغرب".
وأنهي تصريحاته:" بصمة موسيماني بدأت في الظهور في المباريات الأخيرة واللاعبين تطوروا بشكل كبير ومروان بذل مجهود وعمل دوره على أكمل وجه".
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