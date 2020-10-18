عماد متعب يحذر الأهلي رغم الفوز على الوداد













تحدث عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عن فوز المارد الأحمر على الوداد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال متعب في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" استطاع موسيماني التعامل مع اللاعبين بدنيا بشكل رائع، وظهرت القوة البدنيه للأهلي اليوم وكان أفضل من الوداد".





وأضاف:"مكسب مستحق للأحمر والجميع سيفرح بالمكسب وكل شئ، فزنا على فريق كبير لكن يجب غلق هذه الصفحة لأن الفرق الكبيرة لا تفقد الأمل والوداد لها تاريخ إفريقي عظيم".





وتابع:" فرض الأهلي فرض أسلوبه في المباراة على الوداد وهذا أعطاه الأفضلية والمكسب ويعود للمدرب".





وواصل:"احذر الأهلي فالتأهل لم يحسم بعد رغم الفوز بأريحية ع الوداد في المغرب".



