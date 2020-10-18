في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب دفن منير مراد في مقبرة العندليب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير منير مراد، واحد من أعظم الملحنين المصريين، فما زالت ألحانه تعيش في وجدان الجمهور بنفس رونقها حتى الآن.

توفى منير مراد عام 1981م، بأزمة قلبية، ولم تكن عائلته قد أتمت تجهيز المقابر الخاصة بها، وهو ما جعله يدفن في مقبرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بجواره.

لم يحضر جنازته سوى شخصين فقط هم أبناء شقيقته ليلى مراد، وأرجعت عدد من التقارير وقتها سبب ذلك بتزامن وفاته مع وفاة الرئيس أنور السادات، حتى إن الجريدة الرسمية نشرت خبر رحيله بعد دفنه بيومين فى إحدى الصفحات الداخلية.

فلم يلق موته صدى لدى الجمهور، وذلك بسبب التركيز الإعلامي في تلك الفترة على الأخبار السياسية وتفاصيل حادث الاغتيال وما نتج عنه.

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