الجنايني يهنئ بعثة الأهلي بالفوز على الوداد













حرص عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.









وأشاد الجنايني في اتصاله بالأداء البطولي للاعبي الأهلي، والمشهد المشرف الذي ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلي كثيرًا في لقاء الإياب.







