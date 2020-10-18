الجنايني يهنئ بعثة الأهلي بالفوز على الوداد

الجنايني يهنئ بعثة الأهلي بالفوز على الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
محمد الصو
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حرص عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.
وأشاد الجنايني في اتصاله بالأداء البطولي للاعبي الأهلي، والمشهد المشرف الذي ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلي كثيرًا في لقاء الإياب.
وأكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة في تخطي الأهلي هذا الدور، بعد مباراة العودة التي تقام يوم الجمعة القادم.
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