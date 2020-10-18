لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن "الريمديسفير" (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس هو فيروس حديث، ومرور العالم بأزمة جعله يتحرك بسرعة لاكتشاف الفيروس والتوصل لعلاج له.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر شاركت في الدراسات المتعلقة بتأثير دواء الريمديسفير على تقليل نسبة الوفيات، منوها بأن الدراسة أثبتت أنه لا يقلل نسبة الوفيات.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك عاملان يؤثران على فيروس كورونا وهما عامل الوقت وحدة المرض، مؤكدا أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات مبكرا، يكون له قيمة، ويساهم في مواجهة المرض خاصة خلال أول 12 يوم من الإصابة، لافتا إلى أن استخدام الريمديسيفير لا نفع له في الحالات الشديدة إذا استخدم بعد اليوم الـ 12 للإصابة.

وضع فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمه الصحه كورونا فيروس كورونا ريميديسفير بوابة االفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. محمد الباز ناعيًا والدة "المنسي": صعدت روحها لتلتقي بروح الشهيد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 10 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

عرض قطري ضخم لنجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. عقار "الهيدروكسي كلوركين" لا يفيد في علاج كورونا (فيديو)

2000 جنيه للحقنة.. تعرف على أسعار أدوية كورونا المصنعة بمصر (فيديو)

"جلياد" توجه تحذيرا للمصريين بشأن دواء كورونا الجاري تصنيعه بمصر

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

وزيرة الصحة: برتوكول علاج كورونا للمصريين على أعلى مستوى

شاهد.. فيروس كورونا تحور وهذا ما حدث له

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي