لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن "الريمديسفير" (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس هو فيروس حديث، ومرور العالم بأزمة جعله يتحرك بسرعة لاكتشاف الفيروس والتوصل لعلاج له.







وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر شاركت في الدراسات المتعلقة بتأثير دواء الريمديسفير على تقليل نسبة الوفيات، منوها بأن الدراسة أثبتت أنه لا يقلل نسبة الوفيات.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك عاملان يؤثران على فيروس كورونا وهما عامل الوقت وحدة المرض، مؤكدا أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات مبكرا، يكون له قيمة، ويساهم في مواجهة المرض خاصة خلال أول 12 يوم من الإصابة، لافتا إلى أن استخدام الريمديسيفير لا نفع له في الحالات الشديدة إذا استخدم بعد اليوم الـ 12 للإصابة.







وضع فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

