أسعار الدولار اليوم الأحد 18-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
الدولار
الدولار
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدولار في جميع البنوك المصرية بداية من اليوم الأحد 18-10-2020 استقرار، بعدما شهدت خسائر قوية منذ تعاملات شهر أكتوبر وحتى الآن بلغت 12 قرشا.


أسعار الدولار اليوم السبت 18-10-2020:


سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

وسجل الدولار 15.61 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

البنك الأهلى المصرى

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الاسكندرية 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

بنك عوده

وسجل الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.


 

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