ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة وريال مدريد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تلقى فريق برشلونة الهزيمة الأولى في الليجا، على يد نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وأحرز خايمي ماتا هدف اللقاء الوحيد لصالح فريق خيتافي، من ركلة جزاء ليضعها في مرمى برشلونة عند الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع خيتافى رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

كما سقط ريال مدريد أمام ضيفه قادش، بهدف نظيف، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن في إطار الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وسجّل الهندوراسي أنتوني لوبيز مهاجم قادش هدف المباراة الوحيد في وقت مبكر بالتحديد عند الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز قفز قادش إلى المركز الثاني من جدول ترتيب اليجا، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في الصدارة الذي من المحتمل أن يفقدها هذه الجولة.


وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة وريال مدريد:-

1-ريال مدريد 10 نقاط

2- خيتافي 10 نقاط

3-قادش 10 نقاط

4- غرناطة 10 نقاط

5- ريال بيتس 9 نقاط

6- أتليتكو مدريد 8 نقاط

7- ريال سوسيداد 8 نقاط

8- فياريال 8 نقاط 

9- برشلونة 7 نقاط

10- إشبيليه 7 نقاط

11- فالنسيا 7 نقاط

12- أوساسونا 6 نقاط

13- سلتا فيغو 5 نقاط

14- إيبار 4 نقاط

15- ويسكا 4 نقاط

16- إلتشيه 4 نقاط

17- ألافيس 4 نقاط

18- ليفانتي 3 نقاط

19- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

20- بلد الوليد 2 نقاط

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