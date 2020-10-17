سامي قمصان: لدينا شوط آخر في القاهرة
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:45 م
علي نبوي
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أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا أمام منافس قوي وعلى ملعبه.
وقال قمصان إن الأهلي استعد للمباراة بالصورة المناسبة، وسافر إلى المغرب بطائرة خاصة في توقيت مناسب، وهي خطوة تحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي كان وجوده على رأس البعثة حافزًا كبيرًا للجميع.
وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد، بعد أن قام بدراسة المنافس بشكل دقيق، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه النتيجة.
وأوضح أن النتيجة التي حققها الفريق طيبة، ولكن ما زال هناك شوط ثانٍ في القاهرة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب والحفاظ على شخصية الأهلي وطموحه في المنافسة على اللقب.
وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل متواصل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، مؤكدًا أن شخصية الأهلي ظهرت في المباراة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق، وأن يتوج بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير.
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