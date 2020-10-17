سامي قمصان: لدينا شوط آخر في القاهرة

أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا أمام منافس قوي وعلى ملعبه.

وقال قمصان إن الأهلي استعد للمباراة بالصورة المناسبة، وسافر إلى المغرب بطائرة خاصة في توقيت مناسب، وهي خطوة تحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي كان وجوده على رأس البعثة حافزًا كبيرًا للجميع.

وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد، بعد أن قام بدراسة المنافس بشكل دقيق، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه النتيجة.

وأوضح أن النتيجة التي حققها الفريق طيبة، ولكن ما زال هناك شوط ثانٍ في القاهرة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب والحفاظ على شخصية الأهلي وطموحه في المنافسة على اللقب.