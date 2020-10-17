الأولمبية تهنئ الأهلي وتتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هاشم حطب بالتهنئة للنادي  الأهلي وجماهيرة بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الوداد المغربي  بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب. 


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة ، وخالص التمنيات لنادي الزمالك بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الغد الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتوفيق في مواصلة المشوار والوصول للمباراة النهائية ليكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصرياً. 


ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطلة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.

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