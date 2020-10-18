السياحة والرياضة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش "للرجال والسيدات"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10الي 17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح منطقة أهرامات الجيزة بمشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات و الرجال من 19 دولة مختلفة، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار و الشباب و الرياضة.



وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادة الوزارة باستضافة الفاعليات الرياضية الكبرى في المواقع الأثرية لأن الرياضة كانت جزء أساسي من الحضارة المصرية القديمة و في نفس الوقت وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة.



وأكد وزير السياحة والآثار على أن بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، اليوم، لها طابع خاص لأنها أولى الفاعلية الرياضية التي تتم في موقع أثري في مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد و استئناف مصر لحركة السياحة الشاطئية في أول يوليو و السياحة الثقافية في أول سبتمبر.



وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة أن استضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة يعبر عن حرص الدولة لتشجيع منتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مُشيرا إلى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها في لعبة الاسكواش، لافتا إلى أن منطقة الأهرامات اصبح ملازمة لبطولة الاسكواش في السنوات القليلة الماضية حيث قدمت مشهدا هائلا للرياضة والرياضيين مما يسلط الضوء علي مكانة مصر الرائدة في ساحة الاسكواش العالمية.





جدير بالذكر أن هذه البطولة هي واحدة من أكبر ٨ بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.