ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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انتهت مباريات اليوم السبت، من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتائج مثيرة كان أبرزها تعادل ليفربول حامل لقب البيرميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل مثلهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم السبت، بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة وإليكم التفاصيل:- 

1-إيفرتون 13

2- ليفربول 10

3- أستون فيلا 9

4- ليستر سيتي 9

5- آرسنال 9

6- توتنهام 7

7 - تشيلسي 7

8- ليدز يونايتد 7

9 - نيوكاسل 7

10- وست هام 6

11- ساوثامبتون 6

12- كريستال بالاس 6

13- وولفرهامبتون 6

14-مانشستر سيتي 4

15- برايتون 3

13- مانشستر يونايتد 3

17- وست بروميتش 1

18-بيرنلي 0

19- شيفيلد يونايتد 0

20- فولهام 0.

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