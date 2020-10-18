شاهد.. محمد الباز ناعيًا والدة "المنسي": صعدت روحها لتلتقي بروح الشهيد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
الشهيد المنسي ووالدته
الشهيد المنسي ووالدته
داليا الحسين
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نعى الإعلامي محمد الباز، والدة الشهيد البطل أحمد المنسي، التي وافتها المنية اليوم ودفت في مقابر العائلة بجوار ابنها الشهيد، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسرة المنسي.

وقال "الباز"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن السيدة التي وهبت مصر بطلا ورمزا وقدوة توفيت وصعدت روحها للسماء لتلتقي بروح الشهيد، مشيرا إلى ان ما نعرفه عن "المنسي" أنه كان بارا بوالديه جدا.

وأضاف الإعلامي، أن والدته لم تظهر في مسلسل "الاختيار" بناء على طلب العائلة، متابعًا: "هذا ما يتركه الشهيد لعائلته، فالناس لا تهتم فقط به كشهيد، ولكن بعائلته وأسرته، وتضع الدولة كلها أسر الشهداء على رؤوسنا، لأن الشهداء بموتهم منحونا الحياة".

كانت قد نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس وفاة والدة الشهيد البطل أحمد المنسي التي وافتها المنية اليوم السبت.

وقال السيدة انتصار في تدوينة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وأضافت: "كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفيت السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

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