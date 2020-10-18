"كل سنة وأنت طيب يا نور عيني".. صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة صابرين على تهنئة نجلها بعيد ميلاده الذى يحل اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر.

وشاركت صابرين جمهورها بصورة تجمعها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : كل سنة وأنت طيب وعقبال سنين كتير كلها نور مثل اسمك ، وأيامك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة

وتابعت قولها : يارب يبعد عنك كل شر ويقربلك الخير كله ويحميك وتكون ديما فى حفظه ويكون راضى عنك وكل يوم يكون أحلى من اللى قبله .. كل سنة وأنت طيب يا نور عينى.

والجدير بالذكر أن صابرين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي.

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