أحمد جمال ينعى وفاة والدة الشهيد المنسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان أحمد جمال وفاة والد الشهيد العقيد أحمد المنسي،وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "جمال" قائلا: "البقاء والدوام لله وفاة والدة الشهيد البطل احمد المنسي".

يذكر أن والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي، توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ70 وذلك عقب معاناتها مع المرض. حيث تم حجزها بمستشفى الجوي وتم شييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.

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