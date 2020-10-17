محافظ بني سويف: التمريض حائط صد رئيسي في مجابهة كورونا (صور)

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حفل تكريم أول دفعة من خريجي دبلومة إدارة الجودة في المستشفيات ودبلومة مكافحة العدوى في المنشآت الصحية وتكريم المصابين من هيئة التمريض، الذي نظمته نقابة التمريض فرع بني سويف.



جاء ذلك بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المصري "عضو مجلس الشيوخ"، ومحمد رفعت وكيل النقابة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دعاء محمد ثابت نقيب تمريض بني سويف، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، ونرمين محمود مقرر المجلس القومي ببني سويف، ومها حسن مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، ولفيف من أعضاء التمريض المكرمين وأسرهم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وهنأ محافظ بني سويف الخريجين بمناسبة اجتيازهم دبلومتى الجودة ومكافحة العدوى،مؤكدا على أن هذه الخطوة من الخطوات المهمة التي تنفذها الدولة وفق إستراتجية تم وضعها للنهوض بالمستوى الفني والمهني لعناصر المنظومة الصحية ضمن أهداف عامة للنهوض بالقطاع الصحي المصري، مشددا على أهمية أن تتضافر الجهود للتوسع في مثل تلك البرامج التعليمية التي تستهدف جوانب حيوية مثل الجودة ومكافحة العدوى، خاصة في ظل استمرار المنظومة في مجابهة تداعيات كورونا.



وأشاد المحافظ في كلمته بتمريض مصر بشكل عام وتمريض بني سويف بصفة خاصة، لما بذلوه من جهود غير عادية، كعنصر حيوي وركيزة أساسية ضمن المنظومة الصحية التي وقفت كحائط صد في مجابهة تداعيات الأزمة، حيث قد استحقوا عن جدارة أن يكونوا رقمًا مهمًا ورئيسي في جيش مصر الأبيض،منوها أنه يجب أن يظل العطاء والجهد مستمر وبنفس الهمة والإخلاص والتفاني،حيث أن كورونا لم ينته بعد والمعركة مستمرة.



من جانبها أعربت نقيب التمريض المصري"د.كوثر محمود"عن شكرها وتقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لحضوره الحفل كدعم لمنظومة التمريض،حيث وصفت حرصه على حضور المناسبة بأنه تاج على رؤوس أعضاء تمريض بني سويف، مشيرة إلى دعم المحافظ المستمر للمنظومة،طيلة الفترة الماضية في ظل معركة مواجهة كورونا للقيام بدورهم كما ينبغي وأكثر،وذلك في ظل منظومة صحية بقيادة وكيل وزارة دائم الدعم لفريق عمل التمريض، مؤكدة على أن تمريض مصر مازال في الصفوف الأولى في معركة كورونا



وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على أن المنظومة الصحية بكافة مكوناتها وعناصرها تعمل بروح الفريق الواحد، سواء أطباء أو تمريض أو عاملين بالقطاع أو قيادات، مشيرا إلى الروح التي يعمل من خلالها عناصر المنظومة، التي تتسم بالحب والتعاون والتكامل والتضحية، في ظل قيادة المحافظ الطبيب الذي لا يدخر جهدا في توفير الدعم اللازم والممكن طيلة فترة مواجهة الأزمة.



وأشادت الدكتورة دعاء ثابت، نقيب تمريض بني سويف، بطاقم التمريض بالمحافظة، الذي اختار أن يبذل كل الجهد وأن يضحي من منطلق واجبه المهني والوطني، حيث قد ضرب أروع الأمثلة في الإيثار والتضحية، وظل التمريض حتى الآن في الصفوف الأولي مع الزملاء من الأطباء في مجابهة كورونا، معربة عن شكرها للمحافظ ونقيب التمريض المصري وقيادات الصحة لدعمهم منظومة التمريض بالمحافظة.

