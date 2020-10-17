بعد مرور ١٥ دقيقة.. الأهلي يتقدم على الوداد بهدف "أفشة"
السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:17 م
علي نبوي
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يتقدم الأهلي حاليًا على الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبعد مرور ١٥ دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال التقدم لأصحاب القميص الأحمر فهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًا خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي.
ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
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