بعد مرور ١٥ دقيقة.. الأهلي يتقدم على الوداد بهدف "أفشة"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:17 م
الاهلي والوداد
الاهلي والوداد
علي نبوي
Advertisements
يتقدم الأهلي حاليًا على الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور ١٥ دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال التقدم لأصحاب القميص الأحمر فهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًا خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري أبطال افريقيا الاهلي والوداد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أفشة يتقدم بهدف مُبكر للاهلي في شباك الوداد

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يومين

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

الأخطبوط.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام الوداد ويحافظ على تقدم الأهلي

منذ نصف ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا: بهادر يدخل الموسوعة عقب التسجيل في لقاء العياط وأكتوبر

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي