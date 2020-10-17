تأجيل دعوى اعفاء القوات المسلحة والشرطة من تذاكر السفر إلي ١٢ ديسمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب بإلزام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بإصدار قرار بإعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر، لجلسة 12 ديسمبرالمقبل.


وأقام صبري دعواه عقب واقعة سيدة القطار التي نشبت على أثرها مشادة كلامية بين مجند بالقوات المسلحة وكمسري بأحد القطارات على خط الوجه البحري.

وقال صبري فيها إن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم.

مستطردًا « ولعل التضحيات التي يقدمها جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر.»

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