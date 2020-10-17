جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم استقبل الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار طلاب الكلية الجدد، وذلك اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠١٠١٧.

صرَّح الدكتور عاطف منصور، أن الكلية أتمت استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد بتشديد إجراءاتها الاحترازية وتوفير الكواشف الحراريه ورفع درجة الاستعداد الطبي، كما قامت إدارة رعاية الشباب بالكلية بتوفير اللوحات الإرشادية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، ودعوة الطلاب الجدد للمشاركة بفاعلية فى جميع أنشطتها مع الالتزام بالإرشادات الطبية.

وأضاف سيادته أن الجداول الدراسية تم نشرها على موقع الكلية الإلكتروني مؤكدًا التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بالحضور والتواصل الدائم مع جميع طلاب الفرق.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة الفيوم: كلية الآثار تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة

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