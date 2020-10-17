مدرب المنتخب السابق: تشكيل الأهلي متوازن للغاية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:31 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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كشف ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن صعوبة مواجهة القلعة الحمراء أمام الوداد في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل، في المغرب بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج حضرة المواطن"أن الغيابات ستؤثر علي النادي الأهلي خلال لقاء الوداد، وهذا هو الأمر السيئ وهناك نقص كبير في خط الدفاع بسبب الإصابات المتكررة، وجميع الفرق المتواجدة تريد الفوز باللقب من أجل رصيد بطولاتهم وعلي رأسهم الأهلي الذي فاز باللقب من قبل 8 مرات وخسر نهائيين متتاليين، ويسعي لمصالحة الجماهير والفوز باللقب الغائب منذ 7 سنوات عن خزائن القلعة الحمراء".

وأكمل"الزمالك أيضا لم يحقق اللقب من فترة كبيرة للغاية ويسعي لتحقيق اللقب بجانب الرجاء والوداد، وغياب جماهير الوداد عن اللقاء هو أمر إيجابي لأن تواجد الجماهير يكون مرعب للجميع دائما لأنهم يمثلوا طاقة كبيرة للغاية، ولابد علي الأهلي أن يخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة، والفريقان يعانوا من رحيل مدربيهم خلال الفترة الأخيرة، وموسيماني متواجد مع الفريق منذ 12 يوما فقط وهي فترة قصيرة للغاية".

وأختتم"تشكيلة اللقاء متوازنة للغانة، وشاهد موسيماني مباريات عديدة للوداد، وأراد أن يتواجد لاعبين أصحاب خبرات علي مقاعد البدلاء من أجل الإستعانة بهم في الشوط الثاني، وتواجد مجدي قفشة في المباراة قرار جيد للغاية وهو من أجل الحفاظ علي توازن الفريق، خاصة في الهجمات المرتدة والمفباراة ستكون متكافأة بين الفريقين".



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