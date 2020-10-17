فى عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمد لطفى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد لطفى حيث أكمل عامه ال 51، وشارك فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التى خلدت اسمه بحروف من ذهب فى وجدان المشاهد.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن محمد لطفى.

* ولد محمد لطفى عام 1968 فى محافظة الإسكندرية .

*انضم محمد لطفي إلى المعهد العالي في قسم التمثيل، وتخرج بدرجة الامتياز، وحصل على الدكتوراه.

* كانت بداياته الفنية من خلال مشاركته فى فيلم "كابوريا" عام 1990.

* عرُف محمد لطفي بشغفه وحبه للملاكمة قبل الفن وقرر احترافها وبالفعل أصبح لاعب بالمنتخب الوطنى للملاكمة.

* شارك فى العديد من الأفلام السينمائية " الشايب ، العنكبوت ، موسى ، ولاد رزق3 ، صاحب المقام ، استدعاء ولى عمرو ، ظابط شرطة ، حملة فرعون ، قهوة بورصة مصر ، بيكيا ، سوق الجمعة ، عقدة الخواجة ، ولاد أبو إسماعيل ، بارتي في حارتي ، الليلة الكبيرة ، عيال حريفة ، حلاوة روح ، سمير أبو النيل ، بدل فاقد ، فاصل ونعود وعنتر وبيسة .

* وشارك فى الكثير من الأعمال الدرامية والتى حقق خلالها نجاحاً كبيراً منها " النهاية ، سلطانة المعز ، شاهد عيان ، ملاك ، بركة ، أيوب، عزمي وأشجان ، وش تانى ، العقرب وأهل الهوى.

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