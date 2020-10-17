انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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انطلقت مساء اليوم السبت أولي فاعليات البوليس المجتمعي بعقد مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية للعلم والتنوير أول ندوة بمنطقة اللبانة القديمة بمحافظة بورسعيد.

وتحدثت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن أهم المشاكل الناتجة عن سلوكيات الإنسان وآليات حلها وكيفية تعليمها للأطفال عبر مدارس الأخلاق المختلفة المنتشرة في بورسعيد.

وقالت الجمال خلال الندوة أن الإنسان يولد بقلب أبيض تمامًا تظهر فيه النقاط السوداء بارتكابه للأخطاء وتزيد مع تزايد هذه الأخطاء.

وأضافت "الإنسان مثلًا لما بيلقي بالقمامة علي الأرض تظهر أول نقطة سوداء في قلبه ومع تكرار السلوكيات الخاطئة تتزايد هذه النقاط ولذلك لابد من تعلم السلوكيات الصحيحة وتعديل سلوكياتنا الخاطئة حتي نخظي بحياة كريمة".

واستقلبت الجمال خلال الندوة بعض السيدات من أهالي المنطقة الراغبات في تعلم "كورسات الخياطة" والعمل في مشغل مشكاة.


وأكدت خلال الندوة أن مبادرة "البوليس المجتمعي والمراقبة المجتمعية" ستعمم في باقي المناطق مشيرة إلي انه سيتم عقد ندوة أخرى غدا لأهالي منطقة الأمل ببور فؤاد ثم عقد ندوات أخري في مناطق السيدة نفيسه وفاطمة الزهراء والسيد متولي.
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد
انطلاق ندوات وفاعليات "البوليس المجتمعي" في بورسعيد

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