"الثورة أجمل شئ"..أول تعليق من إليسا على الثورة اللبنانية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الثورات اللبنانية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت إليسا قائله: "الثورة كانت أجمل شي صار بلبنان من وقت الاستقلال، لأنها خلتني أعرف إنو في ناس نضاف بهالبلد، ما بيفكرو بطائفية، ولا همن المناصب، ولا بالن مين في على هالمقعد أو على هيداك المركز".

وتابعت قائله: "الثورة هيي أجمل شي صار بلبنان، ولازم كل يوم يكون هدف الثورة بالنفوس قبل الساحات، تا نقدر نغيّر فعليا".

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