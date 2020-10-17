أحمد داوود مع زوجته في أحدث جلسات تصوير له

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:28 م
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد داوود، صورة من أحدث جلسات تصوير له مع زوجته علا رشدي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع صورة أحمد داوود وعلا رشدي من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "أحلى كابلز" و"منورين" و"ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داوود مشاركته في فيلم "ولاد رزق2" مع عدد من الفنانين أحمد عز وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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