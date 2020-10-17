المنتخب الأوليمبي يواجه البرازيل ودياً

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض منتخب مصر الأوليمبي مواجهة ودية رسمية أمام المنتخب البرازيلي يوم السادس عشر من شهر نوفمبر القادم على ملعب إستاد الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.


وأنهى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كافة الإجراءات مع الجانب البرازيلي لخوض المباراة بالتنسيق مع إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وأحمد عبد الله المشرف على الفريق.


ويبحث الفراعنة عن مباراة ودية ثالثة في شهر نوفمبر في إطار الإستعدادات الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 حيث تم تحديد يوم الأول من نوفمبر لبدء المعسكر

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