قائد الرجاء قبل لقاء الزمالك: التتويج بالدوري المغربي منحنا ثقة أكبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:44 م
محسن متولي
محسن متولي
رامي بشاي
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أكد محسن متولي قائد الرجاء البيضاوي المغربي أن فريقه يمتلك ثقة كبيرة قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا بعد التتويج بلقب الدوري المغربي.

وقال محسن متولي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعرف جيداً القيمة الكبيرة لهذه المباراة". 

وتابع: "نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية حتى تسهل من مهمتنا في مباراة الإياب". 

وأضاف: "الزمالك فريق قوي ويملك لاعبين مميزين استحقوا الوصول لهذه المرحلة". 

وواصل: "ستكون مباراة صعبة لكن بروح الفريق والمعنويات العالية التي نملكها بعد الفوز بالدوري، نأمل أن نحقق هدفنا التالي وهو لقب دوري الأبطال".

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