تعرف على عائله سليمان عيد بالتزامن مع عيد ميلاده

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يحتفل اليوم 17 أكتوبر الفنان سليمان عيد، بعيد ميلاده والذي قدم عداا كبيرا من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب الجمهور.



ومن أهم أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم "طيور الظلام" و"النوم في العسل"و"همام في أمستردام"، وشارك في أكثر من 150 عملا فنيا.



يعتبر الفنان سليمان عيد، هو كاتم أسرار الفنان أحمد السقا، وكان صديق مقرب للفنان علاء ولي الدين.



وينشر "الفجر الفني"، بعض الصور لعائلة الفنان سليمان عيد، أبناءه وخطيبة نجله.



