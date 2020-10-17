عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
حسام مجدي
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تلقى نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرضا قطريا ضخما للتعاقد مع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد موقع "Le 365" المغربي أن نادي أم صلال القطري تقدم بعرض لنادي الزمالك للتعاقد مع المغربي حميد أحداد مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.
وكشف الموقع أن نادي أم صلال قدم عرض بقيمة 3 مليون دولار لشراء عقد أحداد بشكل نهائي من نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي.
وأشار الموقع إلى أن نادي الرجاء قدم عرض هو الأخر لضم حميد بشكل نهائي من نادي الزمالك ولكن مقابل 1.6 مليون دولار.
وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء البيضاوي بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي عقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مباشرة.
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