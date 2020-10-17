عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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تلقى نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرضا قطريا ضخما للتعاقد مع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع "Le 365" المغربي أن نادي أم صلال القطري تقدم بعرض لنادي الزمالك للتعاقد مع المغربي حميد أحداد مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.

وكشف الموقع أن نادي أم صلال قدم عرض بقيمة 3 مليون دولار لشراء عقد أحداد بشكل نهائي من نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وأشار الموقع إلى أن نادي الرجاء قدم عرض هو الأخر لضم حميد بشكل نهائي من نادي الزمالك ولكن مقابل 1.6 مليون دولار.

وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء البيضاوي بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي عقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مباشرة.



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