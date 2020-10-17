يضم 2268 وحدة سكنية.. معلومات عن مشروع تطوير عشوائيات "الخيالة"

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تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا لملف العشوائيات، لما يمثله من خطر داهم، يهدد حياة المواطنين، الذين يقطنون فى تلك المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، من خلال تطويرها، وتوفير المسكن البديل لقاطنيها، يليق بهم وبآدميتهم، ويكون بديلا لهم عن مساكنهم الآيلة للسقوط.



ولعل ذلك الملف استحوذ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يوجه دائما بتطوير العشوائيات، وتوفير السكن المناسب للمواطنين، سعيا نحو توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، وإتاحة وتوفير الخدمات المختلفة لهم، والاستثمار فى العنصر البشرى، الذى تشمله استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.



ومن بين أحد أهم المشروعات التى تعمل على إنجازها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، والمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة الخيالة، وتوفير إسكان بديل لقاطنيها.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع تطوير عشوائيات "الخيالة":



- يُقام مشروع تطوير عشوائيات منطقة الخيالة على مساحة 37.5 فدان.



- يتضمن المشروع تنفيذ 42 عمارة سكنية.



- توفر العمارات التى يجرى إنشاؤها 2268 وحدة سكنية، و126 محلا تجاريا، و126 وحدة إدارية.



- يتضمن المشروع إقامة منطقة خدمات، تضم: مدرسة، ومركز شباب، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركزا طبيا، ومكتب بريد، وحديقة عامة.



- تتضمن أعمال تنسيق الموقع تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر مربع، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر مربع، ولاند سكيب.



- نسبة تنفيذ العمارات السكنية بالمشروع، وشبكات المرافق، تخطت 90%.



- من المقرر تسليم المشروع بنهاية شهر نوفمبر المقبل.



- وجه رئيس الوزراء بالعمل الفوري في منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع، وكلف محافظ القاهرة بتخصيص الأراضي التي يحتاجها على الفور.





ونجحت الدولة المصرية، على مدى 6 سنوات، هى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة.



وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة، في: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالي تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده في مشروع جنة.



كما تم أيضا تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لجميع فئات المجتمع، وجارٍ تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.