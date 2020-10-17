جامعة عين شمس تفتتح العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة

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فى افتتاح العام الدراسى الجديد اليوم السبت 1710 قام الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجولة بجامعة عين شمس للاطمئنان على سير الدراسة بمرافقة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



صرح الوزير بأن التواجد فى الجامعات فى بداية العام الدراسى هى عادة سنوية، لكن الدراسة هذا العام ذو طبيعة خاصة حيث تبدأ فى ظل جائحة كورونا فكان من الضرورى الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية من أول بوابات الدخول والمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات والمعامل وغيرها...



وأضاف أن كافة الجامعات المصرية على استعداد كامل بكل الاجراءات الاحترازية، مؤكدًا على مراقبة تنفيذها بدقة سواء على مستوى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.



وأكد أ.د. خالد عبد الغفار أن الخبرة التى تم اكتسبها من تحديات العام الماضى افرزت كوادر مؤهله لإدارة الأزمات داخل الجامعات بشكل كبير، حيث كان هناك حرص على استمرار اجراء الامتحانات وظهور النتائج واجراء التنسيق رغم وجود جائحة كورونا وهو نموذج لم تستطع دول كثيرة القيام به.

داعيًا الجميع للالتزام بقواعد السلامة، وتطبيق الاجراءت الاحترازية.



وأكد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن زيارة الوزير هى عادة سنوية فى بداية الدراسة لجامعة عين شمس والتى غالبا ما تكون أول جامعة فى احتفاليات بداية العام الدراسى تتشرف بزيارة سيادته.



وأضاف أن فعاليات اليوم بدأت بالبرنامج التقليدى المتبع فى كل أول يوم دراسى من عزف للسلام الجمهورى ورفع العلم والالتقاء بالطلبة والكشافة ولكن نظرًا لطبيعة الظروف الحالية فكان من الضروى أن يضاف إليها الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية والتأكد من أنها تطبق بدقة وحزم خوفا وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.



وعن الاجراءات الاحترازية التى تم اتخذها أوضح أنه صدر قرار بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالجامعة وهو مطبق على الجميع.

كما تم توفير مطهرات الأيدى فى كل مكان بالجامعة والكليات، مع اتخاذ احتياطات الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دورية توعوية بدأت منذ شهر للعاملين بالجامعة يقوم بها فريق مكافحة العدوى بكل الكليات ومستمرة،إلى جانب عرض مادة فيلمية على كل الشاشات الموجودة بالكليات للتوعية، ووجود ملصقات أيضًا.



وحول النظام الدراسى المتبع فى ظل جائجة كورونا أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استعد بنظام التعليم الهجين وذلك بالاعتماد على تقسيم الطلاب إلى مجموعتين نصفهم يحضر نصف الأسبوع ( السبت – الاثنين – الأربعاء) والنصف الأخر من الطلاب يحضر أيام ( الأحد – الثلاثاء – الخميس ) والثلاث أيام الأخرى يكون التعليم عن بعد.



وفى هذا الإطار أعلن أ.د. محمود المتينى أن تم إعادة تطوير وهيكلة مركز البيانات والمعلومات المركزى بالجامعة وخلال شهر إلى اثنين سيتم الانتهاء من العمل به بالكامل، مما سيرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لجامعة عين شمس والتحول الرقمى.



ومن جانبه أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة عين شمس فى إطار حرصها على سلامة الجميع تتبع سياسة التشديد إلى جانب التوعية، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص على توعية الطلاب بضرورة استخدام الكمامة باتباع أسلوب الاقناع حتى لا تكون الجامعات مصدر فى زيادة انتشار الكورونا فى ظل وجود 180 ألف طالب فى الحرم الجامعى.



وقد بدأت التوعية للطلاب خلال فعاليات استقبالهم وأثناء اجراءات الكشف الطبي، أما العامين وأعضاء هية التدريس فقد تم عقد دورات توعية لهم خلال الشهر الماضى من خلال فرق مكافحة العدوى.



وأضاف أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب على بوابات الجامعة والتأكد من ارتداء الكمامة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أماكن عزل بكل كلية لحالات الاشتباه وفى حالة تطلب الأمر يتم نقل المشتبه فى إصابته بسيارة اسعاف مخصصة لمستشفى الطلبة لمكان عزل مخصص، وهناك يتم اجراء كافة التحاليل اللازمة بشكل مجانى وفى حالة التأكد من الإصابة يتم نقل الحالة مجانا إلى المستشفى الميدانى أو مستشفى جامعة عين شمس بالعبور ويتم علاجه مجانًا حتى الشفاء.

ونفس الاجراءت تطبق على العاملين وعلى أعضاء هيئة التدريس

مؤكدًا أن جامعة عين شمس كانت رائدة فى تخصيص أماكن لعلاج ( كوفيد 19 ) مجانًا للجميع.



وعن نظام التعليم الهجين الذى تم تطويره خلال الفترة السابقة أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن مركز البيانات والمعلومات بالجامعة تم تطويره بحيث يمكن الاعتماد على الدراسة عن بعد فى حالة تطلب الأمر ذلك.



مضيفًا أن كليات الجامعة استعدت بنظام إدارة تعليم الكترونى كامل، حيث يتم تسجيل المحاضرات ليتمكن الطالب من مراجعتها فى أى وقت.



بالإضافة إلى المشروع الرائد والخاص بالمقررات الالكترونية والذى تم تطبيقه فى 5 كليات وهى ( التربية – البنات – الحقوق – الآداب والتجارة)

والذى من خلاله يحصل الطالب منذ أول يوم فى الدراسة على ( CD )

يتضمن كل المحاضرات الخاصة بالعام بتكلفة بسيطة.

وفى نهاية كلمته أكد على أن جامعة عين شمس وضعت خطط للتعامل مع أى طارىء متمنيا عام دراسى سعيد وموفق للجميع.



شارك فى فعاليات افتتاح العام الدراسى الجديد عددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أنه على هامش الفعاليات تم افتتاح معرض فنى مفتوح داخل الحرم الجامعى.