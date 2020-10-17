سعد لمجرد يوجه الشكر لنبيلة عبيد لهذا السبب

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وجه المطرب سعد لمجرد رسالة شكر للفنانة نبيلة عبيد، عقب مشاركتها فيديو لها يحتوي على بعض مشاهدها على نغمة إحدى أغانيه.



وقال "لمجرد" موجها الشكر لنبيلة عبيد: "جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى وستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك وتواضعك".



يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قد شاركت فيديو لها من فيلم "الراقصة والسياسي"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتبت قائله: "الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسى.. وحشتونى.. مساء الفل على عيونكم".