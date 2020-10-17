وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة ينعى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان أمير كرارة عن وفاة والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي أحد رجال معركة البرث، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "كرارة" معبرا عن حزنه قائلا: "توفت الى رحمه الله والدة الشهيد عقيد احمد منسي نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان أمير كرارة جسد شخصية الشهيد أحمد المنسي، في مسلسل "الاختيار" في السباق الرمضاني لعام 2020، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية وشيد به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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