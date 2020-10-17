ارتفاع صادرات سنغافورة بنسبة 5.9% في سبتمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات سنغافورة في سبتمبر بنسبة 9ر5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم، مما يشير إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الانكماش غير المسبوق الذي شهدته البلاد في وقت سابق من العام الجاري.

ويرجع نمو الصادرات إلى الطلب المتزايد من أوروبا والولايات المتحدة على الإلكترونيات والمنتجات المرتبطة بها في سنغافورة، والتي نمت مبيعاتها إلى الخارج بنسبة أكثر من 20 بالمئة، وفقا لـ "انتربرايز سينجابور"، وهي الهيئة الحكومية المعنية بتشجيع المشروعات.

ويعتمد اقتصاد سنغافورة الموجه نحو الاستثمار والتجارة، بشكل كبير على الطلب الأجنبي على السلع والخدمات، وعلى السفر الدولي. ويبلغ عدد سكان تلك المدينة الدولة، أقل من 6 ملايين نسمة.

وأجرت سنغافورة مفاوضات بشأن ترتيبات تهدف إلى استئناف السفر مع الدول المجاورة التي ينخفض بها معدل تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية" أعلنت سنغافورة وهونج كونج أمس عن اتفاق سفر وصف بأنه الأول في العالم. ويتضمن الاتفاق استبدال الحجر الصحي للمسافرين بين المركزين الماليين بالخضوع لاختبار كورونا.

وبعد انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة قياسية بلغت 2ر13 بالمئة خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين، أظهرت تقديرات الربع الثالث أمس الأول الأربعاء الماضي نموا بنسبة 9ر7 بالمئة.

وخضعت سنغافورة للإغلاق لمدة شهرين خلال الربع الثاني لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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