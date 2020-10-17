انكماش اقتصاد قطر بنسبة 6.1 % في الربع الثاني من العام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
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أظهرت إحصاءات حكومية اليوم أن اقتصاد قطر انكمش 6.1 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.

ونزلت أنشطة النقل والتخزين نحو 40 بالمئة على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30 بالمئة. وتراجع القطاع الصناعة التحويلية 11.3 بالمئة بحسب البيانات .

وقال البنك المركزي في أغسطس إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 0.3 بالمئة العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات.

وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5 بالمئة مقابل توقعاته في أبريل بهبوط 4.3 بالمئة.

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