



تخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية egyptair.com (العروض بالتفصيل)





تعرف معنا الآن على تخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية التي أعلنت عنها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهي الشركة المصرية الرسمية الوطنية المختصة بأمور الطيران المدني، بهدف تشجيع السفر في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وجاء الإعلان عن التخفيضات التي سنتحدث عنها تحت شعار أطلقته شركة مصر للطيران وهو “مش هنبطل نسافر”، وشمل التخفيض الرحلات من القاهرة إلى مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة الدمام، ومدينة القصيم، والمدينة المنوَّرة، وكذلك السفر من المملكة العربية السعودية إلى جميع النقاط الخاصة بشبكة مصر للطيران حول العالم ،سواء كان السفر بغرض العمل، أو بغرض السياحة.





تخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية

أولا: تخفيض على التذاكر الخاصة بدرجة رجال الأعمال، وهو عبارة عن بخصم بنسبة 35% من قيمة التذكرة.

ثانيا: تخفيض على التذاكر الخاصة بالدرجة السياحية، ويكون في صورة خصم بنسبة 25% من قيمة التذكرة.





فيما يخص م سريان هذه التخفيضات،فقد بدأت من الآن ومن المقرر أن تستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر القادم.





وعن مدة الحجز، فيشترط ألا يكون السفر بعد الأول من شهر ديسمبر لعام الجاري 2020.





ويستطيع العميل الحجز خلال مكاتب شركة مصر للطيران أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر للطيران egyptair.com، أو الاتصال على الرقم الخاص 1717.





نبذة عن الشركة الوطنية

بعد أن قدمنا لكم أهم أخبار التخفيضات، نذكر نبذة صغيرة عن شركة مصر للطيران.





كما اشرنا، تعد الشركة هي النافذة الرسمية المختصة بتنظيم رحلات الطيران عبر أسطول كبير من الطائرات التي تمتلكها.





جرى تأسيسها في براية ثلاثينات القرن الماضي، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية





تضم شركة مصر للطيران مجموعة من الشركات الفرعية الأخرى، ومنها:





- شركة مصر للطيران للشحن.

- سيناء للطيران.

- شركات Air Cairo.

- شركة Smart للطيران.

- مصر للطيران Express.



