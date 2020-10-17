ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في ديربي الميرسيسايد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف السادس له والثاني لليفربول في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج اليوم السبت.


وجاء هدف صلاح بعد أن إستغل كرة عائدة من اللاعب عبدالله دوكوري وتمكن من إيداعها في الشباك على يمين حارس أصحاب الأرض الإنجليزي جوردان بيكفورد.


وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد هدف صلاح في شباك إيفرتون على النحو التالي :-

  • دومينيك كاليفريت ليوين 7 أهداف.

  • محمد صلاح 6 أهداف.

  • هيونج سون مين 6 أهداف.

  • جيمي فاردي 5 أهداف.

  • ساديو ماني 4 أهداف.

  • كاليوم ويلسون 4 أهداف.

  • نيال موباي 4 أهداف.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون

أخبار تهمك

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 10 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

رد حاسم من الزمالك على مشاركة أحداد مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و 22 دقيقة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي| فاردي على عرش الصدارة وصلاح يواصل التراجع للخلف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية سون في ساوثهامبتون

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة

صراع مشتعل منذ البداية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي