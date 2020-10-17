ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في ديربي الميرسيسايد

تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف السادس له والثاني لليفربول في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج اليوم السبت.









وجاء هدف صلاح بعد أن إستغل كرة عائدة من اللاعب عبدالله دوكوري وتمكن من إيداعها في الشباك على يمين حارس أصحاب الأرض الإنجليزي جوردان بيكفورد.









وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد هدف صلاح في شباك إيفرتون على النحو التالي :-





دومينيك كاليفريت ليوين 7 أهداف.

محمد صلاح 6 أهداف.

هيونج سون مين 6 أهداف.

جيمي فاردي 5 أهداف.

ساديو ماني 4 أهداف.

كاليوم ويلسون 4 أهداف.

نيال موباي 4 أهداف.







