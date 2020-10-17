تعادل مُثير يحسم ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وايفرتون
السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:30 م
أحمد عصام
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تعادل فريق ليفربول مع نظيره ايفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الاول في المباراة، وتعادل مايكل كين لصالح إيفرتون، وعاد الريدز ليتقدم بالهدف الثاني عن طريق محمد صلاح، بينما تعادل كالفيرت لوين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وتعرض فيرجيل فان دايك للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، وغادر عن أثرها المباراة وشارك بدلا منه چو جوميز.
ووصل محمد صلاح للهدف رقم 100 مع ليفربول خلال 159 مباراة مع الفريق الإنجليزي.
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