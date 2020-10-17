موعد مباراة الهلال أمام العين في انطلاقة الدوري السعودي

تبدأ منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الجديد 2020-2021، مساء اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر.









وضمن لقاءات اليوم، يلتقي الهلال بنظيره العين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.









ويقام اللقاء عند الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب فيصل بن فهد.









جدير بالذكر أن الهلال هو صاحب آخر لقب في الدوري السعودي للمحترفين، النسخة الماضية، بعد منافسة قوية مع النصر، ويأمل في المحافظة عليه.









بينما يسعى العين لتحقيق نتائج مميزة في دوري المحترفين، بعدما صعد من الدرجة الأولى الموسم الماضي.



