نصائح ذهبية من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

أعطى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بعض النصائح الذهبية للاعبي المارد الأحمر قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد الوداد المغربي اليوم السبت لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.









وحذر موسيماني اللاعبين من الإندفاع الهجومي بسبب القوة الخاصة بالمنافس والتي يستغلها على مستوى بناء الهجمات المرتدة من الخلف بالإضافة إلى تحذير لاعبي الأهلي من الإعتراض على القرارات التحكيمية خوفاً من تعرض أي منهم للإقصاء بالبطاقة الحمراء.









الأمر الثالث الذي شدد عليه موسيماني ضرورة إستغلال عامل الكرات الثابتة بالإضافة إلى محاولة التصويب من خارج منطقة الجزاء للبحث عن تسجيل هدف مُبكر.



