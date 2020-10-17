خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعطلت صفقة إنتقال الدولي السوري عمر خريبين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لنادي الزمالك وذلك بسبب المبلغ الكبير الذي طلبته إدارة الزعيم السعودي للتخلي عن خدماته.


وقال مصدر في نادي الهلال ان اللاعب قد خرج بالفعل من حسابات المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال الموسم الجاري إلى أنه قريب من الإستمرار في القريب بسبب رغبة النادي السعودي في تركه يرحل مجاناً.


وعلى الرغم من أن اللاعب كان قريباً من الزمالك إلى أن الأمور قد تأزمت مؤخراً مع العلم أن اللاعب ينتهي عقده في شهر يونيو القادم وهو الذي خاض تجارب إحترافيه في الظفرة الإماراي والميناء العراقي وبيراميدز.

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