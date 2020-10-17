استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس.





تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج – حسين الشحات – جونيور أجايي

خط الهجوم: أليو بادجي