موعد عودة بعثة الأهلي من المغرب
السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:09 م
علي نبوي
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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغادر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة ـفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.