موعد عودة بعثة الأهلي من المغرب

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغادر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة ـفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.









حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.









وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.









ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.