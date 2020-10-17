مصرع شاب في حادث دراجة بخارية ببورسعيد

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لقي شاب في العقد الرابع من عمره، مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة علي طريق محور 30 يونيو جنوب بو رسعيد.



وتلقي اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، اشارة من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادثة لدراجة بخارية وسيارة علي طريق محور 30 يونيو، مما أسفر عن مصرع شخص.



وصل سالف الذكر فكري عبدالرازق الفقي، إلى مستشفى السلام بواسطة الإسعاف، جثة هامدة لشاب يبلغ من العمر ٣٣ سنة كان يستقل دراجة بخارية وصدمته سيارة، وفرت السيارة هاربة.



وضعت الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.