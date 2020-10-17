"الدراسة الأونلاين والكليات".. خطة تطبيق التعليم الهجين في الجامعات

Advertisements



تستعد الجامعات المصرية، منذ ثلاثة شهور، لتطبيق التعليم الهجين في الكليات، بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة تدريس، على هذه المنظومة، بالاعتماد على التعلم وجهًا لوجه والإلكتروني، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة تطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية.



التعليم الهجين

تطبق الجامعات المصرية، منظومة التعليم الهجين، التي انطلقت بتدريب طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس على هذه المنظومة، ثم التعاقد على منصات إلكترونية ضخمة.



وللتعليم الهجين منصات تعليمية كبيرة ورفع مقررات دراسية على المنصات وتم التعاقد على بنوك أسئلة والتدريب على المعامل الافتراضية ومعامل المحاكاة والفصول الافتراضية وفيها أنشطة وتقييم وقياس.



الحضور والاونلاين

تقوم فكرة "التعليم الهجين" على الدراسة في الكليات و"الاون لاين"، حيث تقسم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.



وتحتسب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.



أهداف التعليم الهجين

يستهدف المزج بين تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات، وكذلك إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانًا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.



وأطلقت وزارة التعليم العالي، الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https:egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول، اليوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.